À l’issue de sa victoire héroïque face à Taylor Fritz, ce jeudi en quarts de finale de Wimbledon, Rafael Nadal a livré ses premières impres­sions sur le court. Et il a forcé­ment évoqué sa bles­sure aux abdo­mi­naux, sans tout dévoiler.

« Je ne sais pas comment je suis parvenu à gagner ce match. Mais je dois dire que je me régale à jouer ce type de rencontre devant ce public et sur ce court qui est si impor­tant pour moi. Cela a été un après‐midi très dur face à un grand joueur qui a été très perfor­mant cette année sur gazon. Cela n’a pas été facile et je suis forcé­ment très heureux de m’en être sorti. Le corps va bien en général mais il y a un souci au niveau des abdo­mi­naux. Il a fallu que je serve diffé­rem­ment. J’ai long­temps pensé que je ne pour­rais pas finir le match mais ce court et le public m’ont donné une énergie supplé­men­taire pour y arriver. »