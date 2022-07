Lors d’une petite confé­rence de presse, Rafa Nadal a pris le temps de répondre à quelques ques­tions au sujet de son forfait. Il a bien sur expliqué le pour­quoi et le comment de cette déci­sion diffi­cile à prendre mais qui doit aussi préserver sa santé et la suite de la saison.

« J’ai pris cette déci­sion parce que je ne pense pas pouvoir gagner deux matchs comme ça. Ce n’est pas seule­ment que je ne peux pas servir à la bonne vitesse, mais que je ne peux pas avoir un mouve­ment normal. Je ne veux pas y aller et ne pas être compé­titif, par respect pour moi‐même, et pour ne pas aggraver les choses. Il y a quelques jours, j’ai vu ma carrière très malmenée à cause de mon pied, et il y a des choses dange­reuses qui peuvent ralentir ma carrière spor­tive. Comme je l’ai toujours dit, la chose la plus impor­tante pour moi est mon bonheur. J’ai fait beau­coup d’ef­forts pour être ici, mais je ne peux pas prendre le risque de m’ab­senter trop long­temps. C’est très diffi­cile pour moi. Je suis très triste de cette décision »