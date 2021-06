A l’issue de sa défaite, l’Espagnol s’est exprimé au sujet de Wimbledon qui débute dans deux semaines. Il a tenu à préciser que pour l’ins­tant, la déci­sion d’y aller n’était pas prise, qu’il devait réflé­chir : « Aujourd’hui c’est diffé­rent, je n’ai plus 25, 26 ou 27 ans, main­te­nant j’en ai 35. Je dois voir comment je récu­père dans tous les sens du terme et ensuite la déci­sion sera prise de jouer à Wimbledon ou non. Ce sont des choses qui se voient avec les jours et main­te­nant je ne suis pas apte à prendre cette déci­sion. Je n’ai pas le physique, ni la clarté mentale pour pouvoir y penser main­te­nant. J’ai besoin d’un moment de calme et de jours de vacances, de respirer un peu, de profiter du beau temps à Majorque… ».