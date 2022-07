En confé­rence de presse, Rafael Nadal est revenu sur la fameuse discus­sion avec Lorenzo Sonego pendant le match et il a convenu qu’il s’était trompé, qu’il n’a pas eu la bonne atti­tude. On dit qu’une faute avouée et à demi pardonnée.

« Je n’au­rais pas dû le faire venir au filet. C’est une erreur de ma part. Je m’en excuse. La seule chose que je peux dire, c’est que je lui a dit person­nel­le­ment que je m’ex­cu­sais. Mon inten­tion n’était jamais de le déranger du tout, juste de lui dire une chose qui me déran­geait à ce moment‐là, mais c’est tout »