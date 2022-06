Forcément après sa victoire en 4 sets face à Cerundolo, Rafael Nadal a été inter­rogé sur le forfait lié au Covid‐19 de Matteo Berrettini. Rafa qui a toujours été très « docile » sur le sujet a tenu à préciser les choses clairement.

« Je ne pense pas que l’on puisse me consi­dérer comme un cas contact d’au­tant que nous nous entraî­nions à l’ex­té­rieur, mais tout peut arriver. En ce moment, je me sens bien et le plus impor­tant est que je suis vrai­ment désolée pour lui. J’espère simple­ment qu’il se réta­blira le plus vite possible. Matteo était malade depuis quelques jours et ce que je sais, c’est que c’est à vous de décider si vous voulez passer un test. Si c’est positif, vous êtes éliminé. Nous pouvons discuter des règles autant de fois que nous le voulons, mais ce sont les règles et nous devons les suivre, car sinon, le monde serait un désastre » a déclaré l’Espagnol.

On rappelle que Cilic et Berrettini n’ont pas été contrôlé par le tournoi puisque il n’y a pas de procé­dure en ce sens. Les deux cham­pions ont donc réalisé des autotests.