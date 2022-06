Rafael Nadal est tout sauf un homme du passé.

Titré lors des deux premiers Grands Chelems de la saison, l’Espagnol a avoué en confé­rence de presse lors de la journée des médias à Wimbledon qu’il ne regar­dait jamais en arrière malgré ses nombreux succès. L’instant présent est selon lui la clé.

« Le passé est le passé. Le sport et la vie passent vite. Je ne suis pas parti­cu­liè­re­ment emballé de vivre sur des choses que j’ai déjà accom­plies parce que dans le sport, vous n’avez pas le temps de conti­nuer à penser aux choses qui se sont passées. Ces titres à l’Open d’Australie et à Roland‐Garros reste­ront dans mon musée pour le reste de ma vie. C’est quelque chose qui me rend fier. Les six derniers mois de 2021 n’ont pas été faciles, même cette année 2022, même si j’ai pu avoir un début de saison incroyable. Ils n’ont pas été faciles du tout. En termes de souf­france quoti­dienne, ça a été dur. En termes de résul­tats de tennis, ces six mois ont été incroyables et posi­tifs. Je l’ap­précie parce que c’est inat­tendu. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. L’essentiel pour moi est de conti­nuer à profiter de mon travail et de mon quoti­dien en jouant au tennis. »