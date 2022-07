En confé­rence de presse, Rafael Nadal était satis­fait de sa perfor­mance d’au­tant qu’il a expliqué que chaque jour lui permet­tait de progresser un peu plus. En revanche quand il a fallu parler d’une possible bles­sure aux abdo­mi­naux, il a commencé à faire la grimace et a changé de ton.

« Je suis fatigué de parler de mon corps, fatigué de moi‐même et de tous les problèmes que j’ai. Je préfère ne pas en parler. Je suis au milieu d’un tournoi et je dois conti­nuer et aussi avoir tout le respect pour mes adver­saires sans évoquer cela. J’essaie de donner le meilleur de moi‐même tous les jours. Pour le moment, je suis en assez bonne santé pour conti­nuer et me battre pour ce que je veux ».