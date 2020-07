Pour les 12 ans de sa victoire à Wimbledon face à Roger Federer en 2008, Rafael Nadal a accordé un long entretien à Movistar+. Après avoir dévoilé un premier extrait où le Majorquin fait une révélation étonnante, il revient sur cette finale considérée comme le match du siècle : « C’est l’un des meilleurs matchs de ma carrière. Et pourtant, il aurait pu s’agir d’une finale qui ne serait jamais entrée dans l’histoire. La seule histoire aurait été celle de ma victoire. Les deux premiers sets et pendant une bonne partie du troisième, j’étais meilleur que Roger. Mais à un moment donné, le grand champion qui est en lui s’est réveillé. Nous sommes arrivés au tie-break du troisième et je savais qu’il était le favori. Il avait une arme que je n’avais pas à ce moment-là : le service. Perdre le quatrième set au tie-break aussi est l’un des moments les plus difficiles de ma carrière. »

« Si je ne gagnais pas ce dernier jeu, le match aurait été suspendu, il commençait à faire nuit… »

Lorsqu’il évoque cette finale, l’Espagnol se souvient qu’il dominait les débats et qu’il se sentait plus fort « mentalement et physiquement » comme il l’a expliqué : « J’ai toujours l’impression que j’avais plus d’occasions que lui, mais nous étions au cinquième set et nous étions à 5-5, 6-6… J’avais laissé passer beaucoup d’occasions de break qu’il sauvait toujours avec son service. Mais d’une certaine manière, je savais que plus le match durait et mieux c’était pour moi. Mentalement et physiquement, je me sentais plus fort que lui. Quand le break arrive à 7-7, j’ai senti que j’en étais proche mais il restait le plus difficile : boucler le match. Si je ne gagnais pas ce dernier jeu, le match aurait été suspendu, il commençait à faire nuit…«