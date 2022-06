Lors du média day, inter­rogé sur sa rela­tion avec Roger Federer, Rafael Nadal a évoqué un grand regret concer­nant leur rivalité.

« Nous avons partagé beau­coup de choses impor­tantes. D’une certaine manière, il est diffi­cile de penser au tennis de ces 15 ou 20 dernières années sans penser à la riva­lité que nous avons. On a joué dans tous les grands stades, sauf celui de New York. C’est la seule chose qui me dérange un peu, le fait que nous n’ayons jamais joué à New York, mais dans tous les autres événe­ments, nous nous battons pour les choses les plus impor­tantes. Lorsque vous avez quel­qu’un de très bon en face de vous, cela vous aide à savoir ce que vous devez faire pour être meilleur »