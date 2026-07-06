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Naomi Osaka, tombeuse d’Aryna Sabalenka : « J’ai eu une conver­sa­tion avec mon coach avant le match, et il avait été très clair sur le fait que je ne devais pas me concen­trer sur le score »

Par
Baptiste Mulatier
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Naomi Osaka a confirmé son excel­lente forme en s’of­frant Aryna Sabalenka en huitièmes de finale de Wimbledon (6−2, 7–6 [2]).

Lors de son passage en confé­rence de presse, dont les propos sont relayés par L’Equipe, la quadruple lauréate en Grand Chelem a expliqué sa stra­tégie mentale pour battre la numéro 1 mondiale. 

« J’ai eu une conver­sa­tion avec mon coach (Tomasz Wiktorowski, l’an­cien entraî­neur de Swiatek, ndlr)) avant le match. Il avait été très clair sur le fait que je ne devais pas me concen­trer sur le score. Donc, ce n’était pas vrai­ment ma prio­rité dans le match. J’ai essayé de jouer point après point. Lorsqu’on s’est jouées à Madrid, j’avais gagné le premier set et j’étais très consciente de la situa­tion et voulant trop vite finir le match. Cette fois, j’y suis allé jeu après jeu. »

La Japonaise affron­tera désor­mais la Tchèque Karolina Muchova (9e mondiale) pour une place dans le dernier carré. 

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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