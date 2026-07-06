Naomi Osaka a confirmé son excel­lente forme en s’of­frant Aryna Sabalenka en huitièmes de finale de Wimbledon (6−2, 7–6 [2]).

Lors de son passage en confé­rence de presse, dont les propos sont relayés par L’Equipe, la quadruple lauréate en Grand Chelem a expliqué sa stra­tégie mentale pour battre la numéro 1 mondiale.

« J’ai eu une conver­sa­tion avec mon coach (Tomasz Wiktorowski, l’an­cien entraî­neur de Swiatek, ndlr)) avant le match. Il avait été très clair sur le fait que je ne devais pas me concen­trer sur le score. Donc, ce n’était pas vrai­ment ma prio­rité dans le match. J’ai essayé de jouer point après point. Lorsqu’on s’est jouées à Madrid, j’avais gagné le premier set et j’étais très consciente de la situa­tion et voulant trop vite finir le match. Cette fois, j’y suis allé jeu après jeu. »

La Japonaise affron­tera désor­mais la Tchèque Karolina Muchova (9e mondiale) pour une place dans le dernier carré.