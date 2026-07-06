Naomi Osaka a confirmé son excellente forme en s’offrant Aryna Sabalenka en huitièmes de finale de Wimbledon (6−2, 7–6 [2]).
Lors de son passage en conférence de presse, dont les propos sont relayés par L’Equipe, la quadruple lauréate en Grand Chelem a expliqué sa stratégie mentale pour battre la numéro 1 mondiale.
« J’ai eu une conversation avec mon coach (Tomasz Wiktorowski, l’ancien entraîneur de Swiatek, ndlr)) avant le match. Il avait été très clair sur le fait que je ne devais pas me concentrer sur le score. Donc, ce n’était pas vraiment ma priorité dans le match. J’ai essayé de jouer point après point. Lorsqu’on s’est jouées à Madrid, j’avais gagné le premier set et j’étais très consciente de la situation et voulant trop vite finir le match. Cette fois, j’y suis allé jeu après jeu. »
La Japonaise affrontera désormais la Tchèque Karolina Muchova (9e mondiale) pour une place dans le dernier carré.
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 09:58