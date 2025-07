Quelques jours après avoir désigné Aryna Sabalenka comme la grande favo­rite pour remporter Wimbledon, Martina Navratilova a fina­le­ment changé d’avis suite au nombre très impor­tant de joueuses têtes de séries déjà éliminées.

Selon la nonuple lauréate du tournoi, c’est désor­mais Elena Rybakina qui a les meilleures chances de soulever le fameux plateau doré, ce qui serait son deuxième après 2022.

« Même si vous ne faites pas atten­tion au tableau et que vous ne voulez pas regarder, vous savez forcé­ment que vous êtes dans la moitié supé­rieure ou infé­rieure selon le moment où vous jouez. Toutes ces joueuses savent donc que les têtes de série 2 (Gauff), 3 (Pegula), 4 (Paolini) et 5 (Zheng) ne sont plus là. Elles sont donc conscientes qu’il y a une énorme oppor­tu­nité à saisir. Il y a un grand trou dans le tableau. Toute la moitié infé­rieure est très ouverte et je pense que Rybakina est la favo­rite main­te­nant, même si elle n’est que tête de série 11. C’est celle qui a obtenu les meilleurs résul­tats ici par le passé. »