Martina Navratilova a condamné la déci­sion de Wimbledon. Cependant, fort de son expé­rience, elle évoque aussi une possi­bi­lité, celle de quitter son pays comme elle l’avait fait elle pour fuir le bloc de l’est.

« Les joueurs russes et biélo­russes, certains ont même exprimé, voca­lisé, leur oppo­si­tion à la guerre. La seule option donc main­te­nant pour eux de jouer serait de quitter leur pays. C’est quelque chose que j’ai dû faire en 1975 à cause d’un régime tota­li­taire et main­te­nant nous leur deman­dons presque de faire de même »