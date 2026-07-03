Sacré à Roland‐Garros quelques semaines plus tôt, Alexander Zverev a abordé Wimbledon avec un autre statut.
Pour Martina Navratilova, consultante pour Tennis Channel, le premier titre en Grand Chelem de l’Allemand pourrait bien le libérer mentalement et faire de lui un sérieux prétendant au sacre sur le gazon londonien, où il n’a pourtant jamais dépassé les huitièmes de finale.
« Je pense que ce n’est pas seulement une question de confiance, mais aussi d’un poids énorme qui lui a été enlevé des épaules. Il n’a plus besoin de répondre à cette question, qui devenait fatigante. Il essayait de trouver de nouvelles réponses, mais il n’en avait pas. Mais maintenant, il a ce titre. Et je pense que sur gazon, avec son service, si son coup droit est au rendez‐vous, comme vous l’avez dit, il sera dangereux. Mais je pense qu’il espérera que Frances Tiafoe, ou quelqu’un d’autre, batte Taylor Fritz, car son bilan face à lui est vraiment catastrophique », a souligné l’ancienne numéro 1 mondiale dans des propos relayés par Tennis365.
Tombeur d’Alexander Blockx et de Valentin Royer, l’Allemand va désormais affronter l’Américain Marcos Giron (92e mondial) pour une place en huitièmes de finale.
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 17:18