Sacré à Roland‐Garros quelques semaines plus tôt, Alexander Zverev a abordé Wimbledon avec un autre statut.

Pour Martina Navratilova, consul­tante pour Tennis Channel, le premier titre en Grand Chelem de l’Allemand pour­rait bien le libérer menta­le­ment et faire de lui un sérieux préten­dant au sacre sur le gazon londo­nien, où il n’a pour­tant jamais dépassé les huitièmes de finale.

« Je pense que ce n’est pas seule­ment une ques­tion de confiance, mais aussi d’un poids énorme qui lui a été enlevé des épaules. Il n’a plus besoin de répondre à cette ques­tion, qui deve­nait fati­gante. Il essayait de trouver de nouvelles réponses, mais il n’en avait pas. Mais main­te­nant, il a ce titre. Et je pense que sur gazon, avec son service, si son coup droit est au rendez‐vous, comme vous l’avez dit, il sera dange­reux. Mais je pense qu’il espé­rera que Frances Tiafoe, ou quelqu’un d’autre, batte Taylor Fritz, car son bilan face à lui est vrai­ment catas­tro­phique », a souligné l’an­cienne numéro 1 mondiale dans des propos relayés par Tennis365.

Tombeur d’Alexander Blockx et de Valentin Royer, l’Allemand va désor­mais affronter l’Américain Marcos Giron (92e mondial) pour une place en huitièmes de finale.