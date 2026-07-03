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Navratilova : « Zverev n’a plus besoin de répondre à cette ques­tion, qui deve­nait fatigante »

Par
Baptiste Mulatier
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Sacré à Roland‐Garros quelques semaines plus tôt, Alexander Zverev a abordé Wimbledon avec un autre statut. 

Pour Martina Navratilova, consul­tante pour Tennis Channel, le premier titre en Grand Chelem de l’Allemand pour­rait bien le libérer menta­le­ment et faire de lui un sérieux préten­dant au sacre sur le gazon londo­nien, où il n’a pour­tant jamais dépassé les huitièmes de finale. 

« Je pense que ce n’est pas seule­ment une ques­tion de confiance, mais aussi d’un poids énorme qui lui a été enlevé des épaules. Il n’a plus besoin de répondre à cette ques­tion, qui deve­nait fati­gante. Il essayait de trouver de nouvelles réponses, mais il n’en avait pas. Mais main­te­nant, il a ce titre. Et je pense que sur gazon, avec son service, si son coup droit est au rendez‐vous, comme vous l’avez dit, il sera dange­reux. Mais je pense qu’il espé­rera que Frances Tiafoe, ou quelqu’un d’autre, batte Taylor Fritz, car son bilan face à lui est vrai­ment catas­tro­phique », a souligné l’an­cienne numéro 1 mondiale dans des propos relayés par Tennis365.

Tombeur d’Alexander Blockx et de Valentin Royer, l’Allemand va désor­mais affronter l’Américain Marcos Giron (92e mondial) pour une place en huitièmes de finale. 

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 17:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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