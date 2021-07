Depuis le début du tournoi, les glis­sades se multi­plient. Si le tournoi a expliqué que tout avait été mis en place comme toutes les années, il est évident que les condi­tions clima­tiques n’ont pas arrangé la situation.

Du coup, les expli­ca­tions du jardi­nier ne chef, un peu scien­ti­fiques, nous éclairent, tout devrait rentrer dans l’ordre : « Parce que c’est une surface natu­relle, il y a toujours ce risque de glisser. Je pense que parce que nous n’ob­te­nons pas cet effet de mèche du mouve­ment de l’air du vent au cours des premiers jours, cela prend juste un peu plus de temps pour que ce processus se produise. Normalement, l’hu­mi­dité va commencer à s’éva­cuer et l’herbe commen­cera natu­rel­le­ment à durcir et tout va rentrer dans l’ordre »