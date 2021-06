Novak Djokovic a mis un peu de temps à se mettre en route lundi, mais il est bien là, deux semaines après son sacre à Roland‐Garros. Le numéro a disposé de Jack Draper en 4 sets après avoir perdu la 1ère manche. Le numéro 1 mondial est l’ul­time favori de ce Wimbledon. John Newcombe pense qu’il deviendra offi­ciel­le­ment le GOAT en cas de sacre au bout de la quin­zaine. Pour l’Australien, 7 fois titré en Grand Chelem, le Serbe est le joueur le plus complet.

« En cas de nouvelle victoire à Wimbledon, il devient le meilleur joueur de tous les temps. Novak va certai­ne­ment dans cette direc­tion. Vous ne pouvez pas contester les faits. Il gagne les gros matchs. Quand il a commencé, nous ne pensions pas que le gazon serait la meilleure surface de Novak. Mais il a fait un excellent travail dans la façon dont il a déve­loppé son jeu. Il est presque aussi confiant sur toutes les surfaces. Encore un peu plus sur dur et sur gazon où il est extrê­me­ment diffi­cile à battre. Et il n’y a qu’un seul gars qui est meilleur que lui sur terre battue », a affirmé John Newcombe au Herald.