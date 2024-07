Consultant pour la télé­vi­sion durant toute la quin­zaine de Wimbledon, Nick Kyrgios a décidé de se mouiller un peu avant les demi‐finales mascu­lines ce vendredi.

Pour l’Australien, qui s’est entraîné à plusieurs reprises avec Novak Djokovic ces derniers jours, ce dernier reste le favori pour le soulever la coupe dorée ce dimanche.

« Je pense qu’à l’heure actuelle, il est proba­ble­ment le favori à mes yeux. Après ce match contre Holger Rune (en huitièmes de finale), il joue et bouge comme jamais. Si l’un des jeunes peut le détrôner, je l’at­tends de pied ferme », a‑t‐il déclaré avant d’ana­lyser plus en profon­deur les deux matchs à suivre.

« Si Medvedev veut avoir une chance, il doit avoir pour­cen­tage de premier service élevé, au moins 60 à 70%. Il devra égale­ment prendre plus de risques depuis le fond du court et dicter la majo­rité des échanges au lieu de se contenter de longs échanges. Je prédis qu’Alcaraz l’emportera en 4 ou 5 sets. Medvedev a été solide comme un roc contre Sinner, mais ce dernier était très réti­cent à utiliser le service‐volée. Alcaraz a prouvé qu’il était prêt à suivre le plan de jeu pour vaincre Meddy. Ensuite, un match incroya­ble­ment attend Musetti sur gazon contre le GOAT. Il a exécuté un plan de jeu incroyable contre Fritz dans une bataille épique en cinq sets. Malheureusement, la volonté de Novak d’aller de l’avant et d’at­ta­quer le slice de Musetti rendra le match incroya­ble­ment diffi­cile pour Musetti. Les coups de fond de court de Novak seront profonds et plats, ce qui empê­chera Musetti d’uti­liser son arme ultime : le coup droit. Si Musetti veut avoir une chance, il doit réaliser le meilleur service de sa carrière et jouer à un niveau que peu de joueurs ont atteint. Pronostic : Novak en 3 ou 4 sets. »