Nick Kyrgios toujours plus ridi­cule : « Si j’avais joué Nadal en finale à Wimbledon, je l’aurai remporté, mais là face à Djokovic… »

Par
Jean Muller
La méca­nique de commu­ni­ca­tion du groupe Mouratoglou est en marche pour promou­voir l’étape de l’UTS à Nîmes qui sera sûre­ment un succès comme ce fut le cas pour la première fois l’année passée. L’on ne peut d’ailleurs que s’en réjouir car remplir les Arènes pour du tennis spec­tacle est une vraie promo­tion de notre sport préféré.

Avant chaque étape de l’UTS Tour, on a donc le droit à des extraits d’un diner presque parfait. Pour débuter cette campagne de promo­tion, c’est donc Patrick Mouratoglou qui converse avec Alexander Bublik et le pré‐retraité Nick Kyrgios.

Et Nick, peut‐être mandaté, nous offre une petite décla­ra­tion complè­te­ment ridicule. 

Commentant sa fameuse finale à Wimbledon en 2022 où il a été dominé par un certain Novak Djokovic, il nous explique sans sour­ciller : « Si j’avais joué contre Rafael Nadal en finale, j’aurai remporter le titre » 

Une fois qu’il a lâche cette « dinguerie » comme disent les jeunes, Nick se reprend un peu en expli­quant qu’il avait été impres­sionné par Novak dont c’était proba­ble­ment la 30ème finale et que le Serbe fort de cette expé­rience avait su imposer sa loi.

Comme quoi Nick peut‐être quelques fois lucide mais cela devient de plus en plus rare.

Publié le mercredi 25 février 2026 à 09:15

