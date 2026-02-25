La mécanique de communication du groupe Mouratoglou est en marche pour promouvoir l’étape de l’UTS à Nîmes qui sera sûrement un succès comme ce fut le cas pour la première fois l’année passée. L’on ne peut d’ailleurs que s’en réjouir car remplir les Arènes pour du tennis spectacle est une vraie promotion de notre sport préféré.
Avant chaque étape de l’UTS Tour, on a donc le droit à des extraits d’un diner presque parfait. Pour débuter cette campagne de promotion, c’est donc Patrick Mouratoglou qui converse avec Alexander Bublik et le pré‐retraité Nick Kyrgios.
Mouratoglou, Kyrgios y Bublik hablando.— José Morón (@jmgmoron) February 24, 2026
Pinta mal la cosa.
Si encima Kyrgios dice que si hubiera jugado la final de Wimbledon ante Nadal y no contra Djokovic, habría ganado… peor.
Pero escuchar a Bublik decir que Rafa le tenía miedo, eso causa risa 🤣 pic.twitter.com/BqurGRFvjH
Et Nick, peut‐être mandaté, nous offre une petite déclaration complètement ridicule.
Commentant sa fameuse finale à Wimbledon en 2022 où il a été dominé par un certain Novak Djokovic, il nous explique sans sourciller : « Si j’avais joué contre Rafael Nadal en finale, j’aurai remporter le titre »
Une fois qu’il a lâche cette « dinguerie » comme disent les jeunes, Nick se reprend un peu en expliquant qu’il avait été impressionné par Novak dont c’était probablement la 30ème finale et que le Serbe fort de cette expérience avait su imposer sa loi.
Comme quoi Nick peut‐être quelques fois lucide mais cela devient de plus en plus rare.
Publié le mercredi 25 février 2026 à 09:15