Giovanni Mpetshi Perricard dispu­tera ce lundi après‐midi son premier tour de Wimbledon 2025 face au numéro 4 mondial, Taylor Fritz.

Le Français s’était illustré l’an passé à Londres, attei­gnant les huitièmes de finale face à Lorenzo Musetti, notam­ment grâce à la qualité de son service, qui avait surpris bon nombre de ses adversaires.

Interrogé à ce sujet par nos confrères d’Eurosport, Nicolas Escudé a tenté d’ex­pli­quer les diffi­cultés actuelles rencon­trées par le joueur de 21 ans.

« Quand on compare les résul­tats qu’il obtient depuis quelque temps avec le niveau de jeu qu’il est capable de produire, on ne peut pas nier qu’il traverse une période diffi­cile. C’est forcé­ment une saison compli­quée pour lui. Il découvre énor­mé­ment de choses : de nouveaux tour­nois, de nouvelles attentes, des adver­saires qui désor­mais le connaissent. Il n’y a plus l’effet « waouh » ; tout le monde a analysé son jeu, ses zones préfé­ren­tielles au service, etc. On peut avoir l’impression qu’il servait mieux l’an dernier, mais c’est peut‐être surtout que ses adver­saires retour­naient moins bien. Malgré tout, quand on regarde ses derniers matches, il y en a beau­coup qu’il a perdus alors qu’il aurait pu — ou dû — les gagner… », a déclaré le consultant.