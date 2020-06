Dix ans jour pour jour après son match face à John Isner à Wimbledon, Nicolas Mahut a donné une interview à France Info dans laquelle il revient sur cette rencontre d’anthologie. Malgré la défaite 70-68 au cinquième set, l’Angevin garde d’excellents souvenirs de ces 11h et 5mn passées sur le court numéro 18 : « Je suis très reconnaissant d’avoir joué ce match. C’est beaucoup de fierté d’être dans le musée de Wimbledon. Ça a été le début d’une deuxième carrière pour moi. »

« La balle de match c’est très cruel parce que tout s’écroule. Il faut prendre conscience que c’est terminé. »

Plus les jeux s’enchainaient, plus l’engouement pour la rencontre était important. Sur le terrain, Nicolas Mahut tentait de rester concentré : « On voit le stade se remplir, les photographes venir sur le court. Je me souviens très bien avoir commencé à mettre ma serviette sur ma tête, justement pour rester dans ma bulle et ne pas voir l’agitation. » La balle de match est l’un des souvenirs que l’Angevin se repasse le plus souvent : « C’est très cruel parce que tout s’écroule. Il faut accepter. Il faut prendre conscience que c’est terminé, parce qu’un moment donné, je me suis dit que je ne m’arrêterai jamais. »