Dans L’Équipe ce matin, non confrères sont allés inter­roger un spécia­liste de la vision, fonda­teur d’Eye Motion, et ceci afin de comprendre pour­quoi Novak Djokovic est si bon en retour de service.

« Ce qu’on sait, en neuros­ciences, c’est que si on bouge les yeux pendant qu’on prend l’in­for­ma­tion sur l’ad­ver­saire en face, le cerveau ne va pas pouvoir traiter toutes les infor­ma­tions. Le seul moyen d’être sur, c’est d’avoir les yeux immo­biles. Et là, on sait qu’on peut aller cher­cher l’in­for­ma­tion en dépla­çant son atten­tion. On va pouvoir traiter plus d’in­for­ma­tions en même temps. Djokovic écar­quille les yeux pour s’obliger à ne pas les bouger. Du coup, il est sur ce que l’on appelle un temps de fixation. »