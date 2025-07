Ancien 9e mondial, cham­pion olym­pique en 2004 et ex‐coach de Dominic Thiem, Nicolas Massu a comparé les débuts de carrière de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à ceux des légendes Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Me acuerdo cuando Nadal llegó al circuito. Yo creo que Alcaraz va al mismo nivel y a la misma edad. En cambio, Sinner va un poco más en la línea de Federer y Djokovic : su primer Grand Slam lo ganaron un poco más tarde, y la madurez la empe­zaron a mostrar a los 21 o 22 años.… pic.twitter.com/XSGPUL0GGy — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 3, 2025

« Je me souviens quand Nadal est arrivé sur le circuit. Je pense qu’Alcaraz est au même niveau et au même âge. En revanche, Sinner suit davan­tage la trajec­toire de Federer et Djokovic : ils ont remporté leur premier Grand Chelem un peu plus tard et ont commencé à montrer leur matu­rité à 21 ou 22 ans. Alcaraz et Nadal étaient déjà très bons très jeunes, à 18 ou 19 ans. Le tennis est entre de très bonnes mains », a déclaré le Chilien, désor­mais entraî­neur d’Hubert Hurkacz.