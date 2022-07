Célèbre mentor de Novak Djokovic lorsque celui‐ci avait 12 ans, Nikola Pilic a forcé­ment tenu à prendre la parole après le 21e titre du Grand Chelem remporté par le Serbe sur le gazon de Wimbledon. Et d’après « Monsieur Coupe Davis », Nole doit être tout simple­ment consi­déré comme un meilleur joueur que Rafael Nadal et Roger Federer.

« Djokovic est meilleur que Nadal et Federer selon tous les critères. Il a été le numéro un mondial pendant 374 semaines, ce qui est impres­sion­nant. De plus, personne d’autre que lui n’a remporté deux fois tous les titres du Grand Chelem (en réalité, Nadal est aussi dans le même cas, ndlr), et Novak a un face‐à‐face positif avec presque tous les joueurs. Mais bien sûr, il faut aussi tirer un coup de chapeau à Nadal. Pendant des centaines d’an­nées, personne ne gagnera 14 titres à Roland Garros comme lui. »