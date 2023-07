Ancien forma­teur et entraî­neur de Novak Djokovic, l’an­cien 12e joueur mondial, Nikola Pilic, désor­mais âgé de 83 ans, s’est exprimé dans les colonnes de Meridian Bet Sport sur la finale perdue de son ancien poulain à Wimbledon ce dimanche face à Carlos Alcaraz. Et d’après l’en­traî­neur croate, Nole n’était défi­ni­ti­ve­ment pas lui‐même.

« Ce n’était pas le vrai Novak Djokovic. Ce n’était pas le jour de Novak et Alcaraz lui‐même l’a admis. Il aurait pu gagner le deuxième set, mais il n’a pas bien réussi ces deux revers dans le tie‐break et son adver­saire en a profité. Dans le deuxième set, il est complè­te­ment tombé, mais dans le quatrième, il s’est relevé et a recom­mencé à bien jouer. Dans le cinquième, il a commis des erreurs dans son service et a ainsi permis à Alcaraz de le breaker. C’était un problème en général pendant le match, le mouve­ment de service n’avait pas l’air correct. Par exemple, lors du match contre Hurkacz, il a parfai­te­ment servi, et en finale, il n’a pas fait d’ace pendant deux sets entiers. Si seule­ment Novak avait joué à son vrai niveau, il n’au­rait pas perdu. »