En confé­rence de presse après le succès de Cameron Norrie contre Nicolas Jarry en huitièmes de finale de Wimbledon (6−3, (7–6[4], 6–7[7], 6–7[5], 6–3), un jour­na­liste un signifié au Britannique qu’il ne s’était jamais laissé tomber par terre après une victoire.

« Vous avez raison. Ça montre à quel point ça a été diffi­cile. Je jouais de manière irréelle, je n’étais pas loin de gagner en trois sets et il est revenu en jouant très bien dans les tie‐breaks qui ont suivi. Au cinquième set, j’étais encore devant, il a riposté. Il était là, en se battant jusqu’au dernier point. J’ai dû jouer des gros points pour finir. Au final, c’est un bon moment pour moi. Tout le travail acharné pour revenir après mes bles­sures a payé. Et ces moments‐là, c’est la cerise sur le gâteau. C’était une chute bien méritée au sol, je pense (sourires) », a répondu le 61e mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

WHAT A WAY TO FINISH IT OFF ! 🤩



Cameron Norrie is into the quarter‐finals of #Wimbledon after being forced to a decider by Nicolas Jarry, but he gets it done by winning 6–3, 7–6(4), 6–7(7), 6–7(5), 6–3 🇬🇧



Just look at what it means 😁 pic.twitter.com/CdXTPOEAG3