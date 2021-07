Auteur d’une magni­fique saison 2021 (29 victoires contre 13 défaites), Cameron Norrie est tout douce­ment en train de s’im­poser comme l’une des valeurs sures du circuit. Joueur multi‐surface, le gaucher britan­nique doit affronter un certain Roger Federer ce samedi au troi­sième tour de Wimbledon. Un match de gala pour l’ac­tuel 34e joueur mondial même s’il a déjà affronté le Suisse, c’était en 2019 lors de la Hopman Cup. Et il a avait d’ailleurs reçu une petite correc­tion (1–6, 1–6).

« Roger est une légende de ce sport. Je le vois très à l’aise ici, il a gagné de nombreux matchs, plus que dans n’im­porte quel autre Grand Chelem. Ce sera un plaisir de l’af­fronter à nouveau. J’ai déjà joué une fois contre lui et il m’a détruit assez faci­le­ment. Je vais partir dans l’idée de jouer un match de plus comme un autre. Mais je dois garder à l’es­prit que son jeu est parfai­te­ment adapté à l’herbe. J’ai pu voir son match du premier tour contre Mannarino et il a très bien joué, il semble très à l’aise. Ce sera un match de haut niveau, quoi qu’il arrive. J’ai beau­coup de respect pour lui, pour ce qu’il a fait dans ce sport et pour ce sport. »