Vainqueur du premier set 6–2 contre Novak Djokovic vendredi en demi‐finale de Wimbledon, Cameron Norrie s’est mis à y croire. Il a senti le triple tenant du titre un peu tendu en début de partie comme nous l’écri­vions à la fin du match. Mais le Serbe a, comme contre Jannik Sinner, su consi­dé­ra­ble­ment élever son niveau de jeu pour l’emporter.

« C’était un match diffi­cile pour moi. J’ai bien commencé et il était un peu nerveux de mon point de vue. Il a réussi à jouer soli­de­ment les trois derniers sets et m’a rendu la tâche vrai­ment diffi­cile. Dans le deuxième set, j’ai manqué quelques balles. Dans le premier set, j’ai gagné beau­coup de breaks. J’ai bien servi. C’était le match le plus impor­tant de ma carrière. Novak ne servait pas aussi bien que d’ha­bi­tude. Je gagnais les échanges et les points les plus longs, c’était un set solide. Je savais que je devais conti­nuer à élever le niveau pour avoir une chance. C’était un bon début, mais pas suffi­sant », a regretté le Britannique en confé­rence de prese.