Adversaire de Roger Federer ce samedi au troi­sième tour de Wimbledon, Cameron Norrie est revenu sur la première fois qu’il a affronté le Suisse. Un moment forcé­ment inou­bliable malgré la lourde défaite subie.

« Lorsque j’ai joué la première et la seule fois contre lui, à la Hopman Cup (en 2019, défaite 1–6, 1–6, ndlr), je me souviens bien avoir marché avec lui dans le couloir jusqu’au court, c’était un couloir sombre, j’étais le premier et j’ai regardé en arrière et il marchait là, derrière moi, avec les lumières et les ombres qui concen­traient sur lui. Il allait jouer contre moi. J’avais l’im­pres­sion d’être dans un jeu vidéo, jouer contre Roger Federer, c’est comme jouer dans un jeu vidéo. Ce fut une belle expé­rience, même s’il s’agis­sait d’un tournoi d’exhibition. »