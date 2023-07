Au cours d’une inter­view accordée à Sky Sports News, Cameron Norrie, qui dit croire au titre à Wimbledon (3 au 16 juillet), a expliqué vouloir s’ins­pirer de Carlos Alcaraz sur un aspect en particulier.

« Il faut appré­cier le soutien des fans. Il faut appré­cier le soutien du public et s’en servir. On voit Carlos Alcaraz en profiter, alors je pense que c’est un bon exemple à suivre. La façon dont il implique la foule… Je pense que je peux vrai­ment utiliser le public à mon avan­tage aussi. J’essaierai d’uti­liser mon expé­rience en allant loin dans les tour­nois et le fait de savoir que je peux le faire joue un grand rôle », a déclaré le Britannique, opposé à Tomas Machac au 1er tour.