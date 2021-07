Battu par Roger Federer, Cameron Norrie n’était pas très content de sa perfor­mance même s’il a reconnu que son adver­saire ne lui avait pas rendu la tâche facile : « J’ai concouru jusqu’à la fin, je me suis battu très fort pour revenir, mais j’ai été assez déçu de ne pas avoir été au niveau attendu. Je pense que c’est en partie à cause de la vitesse à laquelle Roger a joué. Il a imposé un rythme très élevé, il m’a pris du temps tout le temps, mais je pense que j’au­rais pu faire beau­coup mieux. Il sert très bien. J’ai été parti­cu­liè­re­ment surpris par la diffi­culté d’at­ta­quer son deuxième service. Il est très diffi­cile d’ob­tenir un retour qui vous permet de dominer le point. Je consi­dère qu’il a été très intel­li­gent sur le court, se montrant agressif et dyna­mique. Je pense que s’il main­tient cela niveau, il peut aller très loin dans le tournoi »