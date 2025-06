Novak Djokovic et Aryna Sabalenka ont partagé un entraî­ne­ment cette semaine à Wimbledon. L’occasion pour les deux stars d’échanger quelques balles… et quelques plai­san­te­ries. En confé­rence de presse, ils se sont retrouvés pour un débrief savou­reux de leur séance devant les journalistes.

You’ve seen them prac­ti­cing toge­ther. Now, hear the debrief 😂#Wimbledon | @SabalenkaA | @DjokerNole pic.twitter.com/fB1jAs3KjL