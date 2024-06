De passage sur la chaîne Sky Sports pour évoquer notam­ment la situa­tion d’Andy Murray qui n’est toujours pas sûr de pouvoir s’ali­gner en simple sur cette édition de Wimbledon en raison d’une bles­sure au dos, Novak Djokovic a rendu à bel hommage à son rival écossais.

« J’ai appris qu’il avait subi une inter­ven­tion chirur­gi­cale il y a une semaine ou moins. C’était inquié­tant, mais le fait qu’il puisse frapper la balle est un très bon signe, et il mérite vrai­ment de faire ses adieux à son tournoi préféré, un tournoi qu’il a gagné deux fois. Et, vous savez, il a gagné les Jeux olym­piques ici. C’est vrai­ment une légende de notre sport. Il devrait terminer selon ses propres condi­tions. Que ce soit son dernier tournoi ici à Wimbledon ou qu’il continue à jouer, cela dépend vrai­ment de lui. Nous espé­rons tous qu’il sera suffi­sam­ment en forme physi­que­ment pour terminer à sa guise et je lui souhaite tout le meilleur. »