De passage de samedi en confé­rence de presse d’avant tournoi, Novak Djokovic, qui sera opposé ce lundi au Français Alexandre Muller au premier tour, a clai­re­ment affiché ses ambitions.

« Je suis d’accord pour dire que Wimbledon est proba­ble­ment la meilleure oppor­tu­nité pour moi de remporter un 25e titre en Grand Chelem, vu mes résul­tats ici et la manière dont je me sens. Ce tournoi me donne cette poussée mentale en plus, la moti­va­tion pour jouer mon meilleur tennis. Je n’ai plus besoin de courir après les clas­se­ments. Mon objectif, ce sont les tour­nois du Grands Chelems. Mon niveau de jeu fluctue davan­tage depuis un an et demi, mais mes résul­tats dans les Grands Chelems restent constants, à part l’US Open. C’est bon signe. »