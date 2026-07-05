Novak Djokovic était remonté lors de son passage en conférence de presse d’après match.
Pourtant vainqueur en quatre sets de Safiullin et qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon, le septuple lauréat du tournoi a reconnu qu’il n’avait pris absolument aucun plaisir sur le court. Et son nouveau record de victoires sur le gazon londonien (106 contre 105 pour Roger Federer) n’y changera rien. Extrait.
Question. Vous avez dépassé Federer en tant que joueur de tennis ayant remporté le plus de victoires à Wimbledon.
NOVAK DJOKOVIC : Honnêtement, ce n’est pas une priorité pour moi. Je n’y ai pas pensé. Je ne le savais même pas avant d’avoir remporté le dernier match, donc… Pour l’instant, cela me semble assez insignifiant. Pour être franc, je ne me sentais pas très à l’aise sur le court, j’ai donc été soulagé d’en sortir et d’avoir remporté la victoire. Pour être honnête, la satisfaction et le plaisir n’ont pas fait partie de la victoire d’aujourd’hui. Bien sûr, je suis soulagé et heureux d’avoir gagné, mais je n’ai pas pris de plaisir. J’espère que le prochain match sera meilleur de ce point de vue.
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 22:30