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Novak Djokovic, après avoir battu le record de Roger Federer : « Cela me semble assez insignifiant »

Par
Thomas S
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Novak Djokovic était remonté lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

Pourtant vain­queur en quatre sets de Safiullin et qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon, le septuple lauréat du tournoi a reconnu qu’il n’avait pris abso­lu­ment aucun plaisir sur le court. Et son nouveau record de victoires sur le gazon londo­nien (106 contre 105 pour Roger Federer) n’y chan­gera rien. Extrait.

Question. Vous avez dépassé Federer en tant que joueur de tennis ayant remporté le plus de victoires à Wimbledon.
NOVAK DJOKOVIC : Honnêtement, ce n’est pas une prio­rité pour moi. Je n’y ai pas pensé. Je ne le savais même pas avant d’avoir remporté le dernier match, donc… Pour l’instant, cela me semble assez insi­gni­fiant. Pour être franc, je ne me sentais pas très à l’aise sur le court, j’ai donc été soulagé d’en sortir et d’avoir remporté la victoire. Pour être honnête, la satis­fac­tion et le plaisir n’ont pas fait partie de la victoire d’aujourd’hui. Bien sûr, je suis soulagé et heureux d’avoir gagné, mais je n’ai pas pris de plaisir. J’espère que le prochain match sera meilleur de ce point de vue.

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 22:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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