Novak Djokovic était remonté lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

Pourtant vain­queur en quatre sets de Safiullin et qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon, le septuple lauréat du tournoi a reconnu qu’il n’avait pris abso­lu­ment aucun plaisir sur le court. Et son nouveau record de victoires sur le gazon londo­nien (106 contre 105 pour Roger Federer) n’y chan­gera rien. Extrait.

Question. Vous avez dépassé Federer en tant que joueur de tennis ayant remporté le plus de victoires à Wimbledon.

NOVAK DJOKOVIC : Honnêtement, ce n’est pas une prio­rité pour moi. Je n’y ai pas pensé. Je ne le savais même pas avant d’avoir remporté le dernier match, donc… Pour l’instant, cela me semble assez insi­gni­fiant. Pour être franc, je ne me sentais pas très à l’aise sur le court, j’ai donc été soulagé d’en sortir et d’avoir remporté la victoire. Pour être honnête, la satis­fac­tion et le plaisir n’ont pas fait partie de la victoire d’aujourd’hui. Bien sûr, je suis soulagé et heureux d’avoir gagné, mais je n’ai pas pris de plaisir. J’espère que le prochain match sera meilleur de ce point de vue.