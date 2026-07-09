Alors qu’il a déjà « fini le jeu » en rempor­tant tous les trophées possibles, Novak Djokovic continue d’im­pres­sionner tout le monde à l’âge de 39 ans.

Lors de sa confé­rence de presse après après son incroyable succès en cinq sets et 5h15 de jeu contre Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale de Wimbledon (7–6[10], 3–6, 6–3, 6–7[4], 7–6[4]), un jour­na­liste a comparé ses accom­plis­se­ments à ceux de Lionel Messi, qui continue de briller au même âge.

Le Serbe a a alors répondu avec humour. Extrait relayé par L’Equipe :

« Vous avez le même âge que Lionel Messi, 39 ans. Lui marque en huitièmes de finale de Coupe du monde et vous, vous remportez un quart de finale de 5h15 en Grand Chelem. »

« Ce serait bien si je pouvais jouer seule­ment 90 minutes comme lui. (Rires) »

Un autre immense défi attend Novak Djokovic vendredi en demi‐finales de Wimbledon, puis­qu’il retrou­vera le numéro 1 mondial Jannik Sinner.