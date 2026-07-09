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Novak Djokovic, après avoir été comparé à une autre légende du sport : « Ce serait bien si je pouvais jouer seule­ment 90 minutes comme lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il a déjà « fini le jeu » en rempor­tant tous les trophées possibles, Novak Djokovic continue d’im­pres­sionner tout le monde à l’âge de 39 ans. 

Lors de sa confé­rence de presse après après son incroyable succès en cinq sets et 5h15 de jeu contre Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale de Wimbledon (7–6[10], 3–6, 6–3, 6–7[4], 7–6[4]), un jour­na­liste a comparé ses accom­plis­se­ments à ceux de Lionel Messi, qui continue de briller au même âge. 

Le Serbe a a alors répondu avec humour. Extrait relayé par L’Equipe :

« Vous avez le même âge que Lionel Messi, 39 ans. Lui marque en huitièmes de finale de Coupe du monde et vous, vous remportez un quart de finale de 5h15 en Grand Chelem. »
« Ce serait bien si je pouvais jouer seule­ment 90 minutes comme lui. (Rires) »

Un autre immense défi attend Novak Djokovic vendredi en demi‐finales de Wimbledon, puis­qu’il retrou­vera le numéro 1 mondial Jannik Sinner. 

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 13:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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