Malgré sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale de Wimbledon, sa neuvième d’af­filée, Novak Djokovic n’a pas passé un très bon moment sur le Centre Court ce dimanche après‐midi.

Malmené par l’épa­tant Roman Safiullin, le Serbe, vain­queur en quatre sets (7−6, 6–3, 3–6, 6–3, en 3h30), est souvent apparu frustré voire en colère contre son niveau de jeu.

Un point qu’il a tenu à souli­gner avec le sourire lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. Extraits.

Djokovic after beco­ming the man with most match wins in Wimbledon history



“You’re known for your focus and concen­tra­tion on court..”



Novak : “And the outbursts as well.”



“The what?”



Novak. “The outbursts. You know, the melt­downs. 😂 I had a few of those today as well. I… pic.twitter.com/Q7OkHQVFKV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 5, 2026

Interviewer : « On te connaît pour ta concen­tra­tion sur le court…

Novak Djokovic : Et pour mes éclats aussi.

I : Tes quoi ?

ND : Mes éclats. Tu sais, les crises de nerf. J’en ai eu quelques‐unes aujourd’hui aussi. Je m’en excuse. »