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Novak Djokovic, après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale : « Je m’ex­cuse pour mes crises de nerf aujourd’hui »

Par
Thomas S
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Malgré sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale de Wimbledon, sa neuvième d’af­filée, Novak Djokovic n’a pas passé un très bon moment sur le Centre Court ce dimanche après‐midi.

Malmené par l’épa­tant Roman Safiullin, le Serbe, vain­queur en quatre sets (7−6, 6–3, 3–6, 6–3, en 3h30), est souvent apparu frustré voire en colère contre son niveau de jeu. 

Un point qu’il a tenu à souli­gner avec le sourire lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. Extraits. 

Interviewer : « On te connaît pour ta concen­tra­tion sur le court…
Novak Djokovic : Et pour mes éclats aussi.
I : Tes quoi ?
ND : Mes éclats. Tu sais, les crises de nerf. J’en ai eu quelques‐unes aujourd’hui aussi. Je m’en excuse. »

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 21:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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