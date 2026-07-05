Malgré sa qualification en quarts de finale de Wimbledon, sa neuvième d’affilée, Novak Djokovic n’a pas passé un très bon moment sur le Centre Court ce dimanche après‐midi.
Malmené par l’épatant Roman Safiullin, le Serbe, vainqueur en quatre sets (7−6, 6–3, 3–6, 6–3, en 3h30), est souvent apparu frustré voire en colère contre son niveau de jeu.
Un point qu’il a tenu à souligner avec le sourire lors de l’interview d’après match sur le court. Extraits.
Djokovic after becoming the man with most match wins in Wimbledon history— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 5, 2026
“You’re known for your focus and concentration on court..”
Novak : “And the outbursts as well.”
“The what?”
Novak. “The outbursts. You know, the meltdowns. 😂 I had a few of those today as well. I… pic.twitter.com/Q7OkHQVFKV
Interviewer : « On te connaît pour ta concentration sur le court…
Novak Djokovic : Et pour mes éclats aussi.
I : Tes quoi ?
ND : Mes éclats. Tu sais, les crises de nerf. J’en ai eu quelques‐unes aujourd’hui aussi. Je m’en excuse. »
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 21:51