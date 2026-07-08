« C’est génial, mais pour moi, ce n’est qu’une demi‐finale de plus », déclarait Novak Djokovic lors de l’interview sur le court après son incroyable succès en cinq sets et 5h15 de jeu contre Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale de Wimbledon (7–6[10], 3–6, 6–3, 6–7[4], 7–6[4]).
Pourtant, le Serbe de 39 ans a donné une valeur plus symbolique à cette victoire contre le 8e joueur mondial lorsqu’un journaliste lui a demandé en conférence de presse s’il se surprenait encore.
« Oui et non. Oui, dans le sens où, à mon âge, je suis encore capable de rivaliser avec des joueurs qui ont quinze ans de moins que moi, et même de les battre au terme des scénarios les plus serrés. Évidemment, d’une certaine manière, c’est une très belle surprise. Mais en même temps, j’ai toujours les attentes les plus élevées envers moi‐même. Je peux être très critique, très exigeant avec moi. Cela dit, j’essaie aussi de savourer des moments comme celui‐ci. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Honnêtement, on verra. Je suis toujours en lice dans le tournoi. Je veux encore aller au moins une étape plus loin. Mais, pour moi, ce match avait presque la valeur d’une finale. J’ai tout donné. J’ai laissé tout ce que j’avais sur le court. Je pense que cela a été une expérience extraordinaire, pour nous les joueurs, et pour le public présent dans le stade. Je suis certain que beaucoup de téléspectateurs l’ont également vécu de cette manière. Je suis heureux d’avoir pris part à un nouveau match qui restera dans l’histoire. »
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 15:25