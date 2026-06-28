Lors de sa conférence de presse à Wimbledon, où il affrontera le Chinois Yibing Wu (99e mondial) au premier tour lundi, Novak Djokovic a délaissé quelques instants les questions de tennis pour évoquer un sujet lié à son rôle de père.
Le Serbe a expliqué pourquoi, avec son épouse Jelena, ils avaient choisi de ne pas offrir jusqu’à présent, de téléphone portable à leurs deux enfants, Stefan (11 ans) et Tara (8 ans).
« Je pense que c’est un sujet brûlant pour nous tous dans la société d’aujourd’hui. Dans un monde où la technologie ne cesse d’évoluer, en particulier en tant que parent de jeunes enfants, on se demande toujours comment les protéger tout en répondant à certains besoins fondamentaux. « Si tous leurs amis en ont un, c’est normal qu’ils en réclament un. C’est une situation difficile pour ma femme et moi, mais en même temps, nous sommes fermement convaincus qu’avant un certain âge, l’exposition aux écrans est plus néfaste que bénéfique. Nous nous en tenons donc à cette position, ce qui n’est évidemment pas facile, comme je l’ai dit. Nous vivons à l’ère de la technologie et celle‐ci est omniprésente autour d’eux, mais nous essayons de contrôler ce que nous pouvons contrôler, dans une certaine mesure, du moins tant qu’ils sont encore très jeunes. Et ensuite, le moment viendra de toute façon très bientôt où ils y seront exposés et où ils auront leurs propres écrans, etc. Mais nous essayons au moins de leur offrir une certaine protection et un certain contrôle avant que ce moment inévitable n’arrive. »
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 13:11