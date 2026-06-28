Lors de sa confé­rence de presse à Wimbledon, où il affron­tera le Chinois Yibing Wu (99e mondial) au premier tour lundi, Novak Djokovic a délaissé quelques instants les ques­tions de tennis pour évoquer un sujet lié à son rôle de père.

Le Serbe a expliqué pour­quoi, avec son épouse Jelena, ils avaient choisi de ne pas offrir jusqu’à présent, de télé­phone portable à leurs deux enfants, Stefan (11 ans) et Tara (8 ans).

« Je pense que c’est un sujet brûlant pour nous tous dans la société d’aujourd’hui. Dans un monde où la tech­no­logie ne cesse d’évoluer, en parti­cu­lier en tant que parent de jeunes enfants, on se demande toujours comment les protéger tout en répon­dant à certains besoins fonda­men­taux. « Si tous leurs amis en ont un, c’est normal qu’ils en réclament un. C’est une situa­tion diffi­cile pour ma femme et moi, mais en même temps, nous sommes ferme­ment convaincus qu’avant un certain âge, l’exposition aux écrans est plus néfaste que béné­fique. Nous nous en tenons donc à cette posi­tion, ce qui n’est évidem­ment pas facile, comme je l’ai dit. Nous vivons à l’ère de la tech­no­logie et celle‐ci est omni­pré­sente autour d’eux, mais nous essayons de contrôler ce que nous pouvons contrôler, dans une certaine mesure, du moins tant qu’ils sont encore très jeunes. Et ensuite, le moment viendra de toute façon très bientôt où ils y seront exposés et où ils auront leurs propres écrans, etc. Mais nous essayons au moins de leur offrir une certaine protec­tion et un certain contrôle avant que ce moment inévi­table n’arrive. »