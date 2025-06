En confé­rence de presse, le Serbe s’est exprimé au sujet des chan­ge­ments dans le staff de Jannik Sinner. Même s’il n’en connait pas la raison, il a expliqué comment fina­le­ment les choses pouvaient se passer pour un cham­pion qui cherche toujours à être à son maximum.

« J’ai travaillé avec Marco et Uli et je pense que ce sont des profes­sion­nels excep­tion­nels qui m’ont beau­coup apporté, à mon équipe et à ma réus­site. J’ignore les raisons de cette rupture avec Jannik. C’était une surprise pour moi aussi, car je trouve que le jeu et le physique de Jannik se sont énor­mé­ment améliorés ces dix‐huit derniers mois. Ils font partie inté­grante de l’équipe. Honnêtement, je ne sais pas. Mais les chan­ge­ments arrivent. Ce n’est pas seule­ment une ques­tion de rela­tion profes­sion­nelle. Cela peut être privé. De nombreux facteurs peuvent influencer la déci­sion de conti­nuer à travailler avec quel­qu’un ou non. Mais ayant moi‐même vécu des chan­ge­ments, je comprends qu’il arrive qu’on ne soit plus en phase avec ces – comment dire – écoles de pensée »