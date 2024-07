À l’oc­ca­sion des huitièmes de finale de Wimbledon, Novak Djokovic va retrouver Holger Rune, qu’il a pris sous son aile il y a quelques années et qu’il a déjà affronté cinq fois sur le circuit (et battu trois fois).

« Il a toujours eu une très bonne éthique de travail, il a toujours été un travailleur acharné. S’il voit que quelque chose ne va pas, il va travailler dessus. C’est ce que j’ai toujours apprécié le plus chez lui. C’est un joueur très complet, qui peut jouer vite, bien et agres­si­ve­ment des deux côtés du terrain, en coup droit et en revers, et qui défend très bien des deux côtés. Par rapport à Alcaraz et Sinner, il lui manque proba­ble­ment un peu plus de régu­la­rité. Pour moi, c’est un joueur qui est prêt à faire de grandes choses. Il a peut‐être besoin d’un peu de temps pour mûrir menta­le­ment et comprendre comment il doit jouer à certains moments, mais il est déjà très expé­ri­menté pour un jeune de 21 ans. Il travaille toujours très dur, son service est une arme redou­table aujourd’hui, plus que par le passé. Son service et son coup droit, même si son revers est très solide. Il a égale­ment un excellent retour, il sert très près de la ligne, essayant de faire perdre du temps à son adver­saire », a souligné le Serbe.