Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Holger Rune en huitièmes de finale de Wimbledon ce lundi soir, Novak Djokovic, inter­rogé sur sa quête de record, a expliqué que c’était un long processus et qu’il procé­dait étape par étape.

Pour étayer son propos, il a notam­ment cité Alexander Zverev qui méri­te­rait selon lui de remporter un Grand Chelem.

« Ce sont des défis diffé­rents, ou pour ainsi dire, des niveaux de réus­site diffé­rents dans notre sport. Évidemment, le plus impor­tant est de savoir comment gagner un Grand Chelem. Et puis un plus grand défi encore est de savoir comment devenir numéro 1. Et puis un plus grand défi encore est de savoir comment gagner plusieurs Grands Chelems. Et puis un plus grand défi encore est de savoir comment faire cela pendant des années et être le numéro 1 mondial pendant plusieurs années. La plupart des joueurs n’at­teignent pas ce niveau au cours de leur carrière. J’ai eu beau­coup de chance d’être dans cette posi­tion. Je suis très fier de tous mes accom­plis­se­ments, mais je sais à quel point il est diffi­cile d’at­teindre le sommet. Zverev est un très bon exemple. Quand on voit ses résul­tats, quand on voit son jeu, tout ce qu’il a fait jusqu’à présent dans le sport, il mérite vrai­ment un titre du Grand Chelem, n’est-ce pas ? Mais il était si proche de Thiem à l’US Open. Il a joué des finales cette année. Il a affronté Alcaraz en finale de Roland Garros. Plusieurs fois en demi‐finale. Il s’en est rapproché de plus en plus. »