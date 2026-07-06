Pas facile de gérer ses émotions dans un sport aussi exigeant que le tennis, même pour le plus grand joueur de tous les temps.

Joyeux et même blagueur lors de sa victoire contre Stefanos Tsitsipas il y a quelques jours, le Serbe n’était pas loin de la crise nerf face à Roman Safiullin, ce lundi, en huitièmes de finale de Wimbledon.

Après avoir fait part de sa frus­tra­tion en confé­rence de presse d’après match, Nole égale­ment fait une sorte de mea‐culpa concer­nant son atti­tude sur le court.

« Parfois, cela aide à évacuer les choses qui s’ac­cu­mulent à l’in­té­rieur. Ce n’est pas quelque chose dont je suis fier quand je reçois un aver­tis­se­ment, ou quand je m’énerve. Ce n’est pas du tout ce que je recherche, c’est sûr. Mais quand ça arrive, ça arrive. »