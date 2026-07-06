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Novak Djokovic : « Ce n’est pas quelque chose dont je suis fier »

Par
Thomas S
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Pas facile de gérer ses émotions dans un sport aussi exigeant que le tennis, même pour le plus grand joueur de tous les temps. 

Joyeux et même blagueur lors de sa victoire contre Stefanos Tsitsipas il y a quelques jours, le Serbe n’était pas loin de la crise nerf face à Roman Safiullin, ce lundi, en huitièmes de finale de Wimbledon.

Après avoir fait part de sa frus­tra­tion en confé­rence de presse d’après match, Nole égale­ment fait une sorte de mea‐culpa concer­nant son atti­tude sur le court. 

« Parfois, cela aide à évacuer les choses qui s’ac­cu­mulent à l’in­té­rieur. Ce n’est pas quelque chose dont je suis fier quand je reçois un aver­tis­se­ment, ou quand je m’énerve. Ce n’est pas du tout ce que je recherche, c’est sûr. Mais quand ça arrive, ça arrive. »

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 19:35

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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