En confé­rence de presse, Nole en a remis une petite couche.

« Les spec­ta­teurs ont le droit d’être là et d’ap­plaudir comme ils le souhaitent.

C’est abso­lu­ment quelque chose qu’ils choi­sissent tout comme leur compor­te­ment. Oui, on peut dire qu’un arbitre de chaise ou quel­qu’un d’autre peut inter­venir à certains moments pour les calmer, mais il n’y a pas grand‐chose à faire. Vous n’allez pas faire sortir toute une partie de la foule ou du stade. C’est comme ça. Cela fait partie du sport. C’est en fait l’une des prin­ci­pales raisons pour lesquelles nous sommes ici, pour­quoi le tournoi est si impor­tant histo­ri­que­ment et pour­quoi nous avons été mondia­le­ment reconnus en tant que joueurs de tennis, c’est à cause des l’in­térêt qu’ils portent aux matchs de tennis, en payant les billets, en faisant la queue, etc. Je l’ai dit sur le court. Mais si quel­qu’un dépasse les bornes, je réagis. C’est en gros ce qui s’est passé »