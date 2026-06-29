La scène a de quoi surprendre.

En plein premier tour entre Novak Djokovic et Yibing Wu sur le Centre Court de Wimbledon, une demande en mariage a attiré l’at­ten­tion des spectateurs…

Tout sourire, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a aussitôt adressé ses féli­ci­ta­tions aux nouveaux fiancés en levant les deux pouces, avant d’ajouter une touche d’humour.

« Je veux une invi­ta­tion pour le mariage », a plai­santé le Serbe.

« I want an invi­ta­tion for the wedding. » 💌@DjokerNole congra­tu­lates the newly engaged couple on Centre Court and wants to attend their wedding 😅💍 pic.twitter.com/loOGjvKAkM — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026

Un moment inso­lite qui restera gravé dans la mémoire du jeune couple.