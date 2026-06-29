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Novak Djokovic, en plein match, à un couple dans les tribunes du Centre Court : « Je veux une invi­ta­tion pour le mariage »

Par
Baptiste Mulatier
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La scène a de quoi surprendre.

En plein premier tour entre Novak Djokovic et Yibing Wu sur le Centre Court de Wimbledon, une demande en mariage a attiré l’at­ten­tion des spectateurs…

Tout sourire, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a aussitôt adressé ses féli­ci­ta­tions aux nouveaux fiancés en levant les deux pouces, avant d’ajouter une touche d’humour.

« Je veux une invi­ta­tion pour le mariage », a plai­santé le Serbe. 

Un moment inso­lite qui restera gravé dans la mémoire du jeune couple. 

Publié le lundi 29 juin 2026 à 22:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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