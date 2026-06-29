La scène a de quoi surprendre.
En plein premier tour entre Novak Djokovic et Yibing Wu sur le Centre Court de Wimbledon, une demande en mariage a attiré l’attention des spectateurs…
Tout sourire, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a aussitôt adressé ses félicitations aux nouveaux fiancés en levant les deux pouces, avant d’ajouter une touche d’humour.
« Je veux une invitation pour le mariage », a plaisanté le Serbe.
« I want an invitation for the wedding. » 💌@DjokerNole congratulates the newly engaged couple on Centre Court and wants to attend their wedding 😅💍 pic.twitter.com/loOGjvKAkM— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026
Un moment insolite qui restera gravé dans la mémoire du jeune couple.
Publié le lundi 29 juin 2026 à 22:04