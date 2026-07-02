Invité à répondre à la déclaration de Stefanos Tsitsipas, contre qui il s’est facilement imposé mercredi soir au deuxième tour de Wimbledon, Novak Djokovic a fait preuve d’honnêteté concernant l’actuel niveau du joueur grec, redescendu au 87e rang mondial. Extraits de sa conférence de presse d’après match.
Question : Stefanos a déclaré tout à l’heure qu’il avait l’impression que l’écart entre vous deux était plus important aujourd’hui. Êtes‐vous d’accord avec cela ?
Novak Djokovic : Eh bien, aujourd’hui… Je ne sais pas à quoi il faisait référence en parlant d’écart. Je crois qu’on ne s’était encore jamais affrontés sur gazon. C’était la première fois. Stefanos n’est pas au meilleur de sa forme, contrairement à l’époque où il figurait dans le top 5 mondial et disputait les finales de Grand Chelem. C’est évident. On pouvait donc le sentir : à certains moments clés, il ratait des coups importants qu’il n’aurait peut‐être pas ratés en temps normal. Mais c’est ça, le tennis. Quand on joue au plus haut niveau, si on manque de confiance, on commence à trop réfléchir à ses coups et on n’est alors plus vraiment à l’aise pour jouer les bons coups au bon moment. Je pense qu’il est encore en train de retrouver sa confiance, qu’il essaie d’atteindre ce niveau qu’il avait atteint auparavant et qu’il a maintenu pendant de nombreuses années. Aujourd’hui, je pense que j’ai élevé mon niveau de jeu et qu’il n’a probablement pas joué aussi bien qu’il en est capable. Cela a suffi pour remporter la victoire en trois sets. »
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 17:17