Lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi, Novak Djokovic semblait tran­quille, prêt à donner le maximum il faut dire que Wimbledon lui a souvent souri, cette surface comvient mieux à son jeu surtout main­te­nant que Nole se doit à chaque sortie d’éco­no­miser ses efforts.

Il est certain que je me sens beau­coup plus en forme que pour Roland Garros. A Paris, en trois matchs j’ai beau­coup donné de moi même savoir le résultat escompté mais le bon côté des choses est que j’ai eu plus de temps pour me préparer. Le gazon est une surface que j’aime beaa­coup, j’ai eu très peu de décon­ve­nues ici, je m’y sens bien, les matchs sont plus courts que sur terre et ils demandent moins d’ef­fort physique, ce sont donc forcé­ment des condi­tions que j’ap­précie, je prêt à donner le meilleur de moi même, je n’ai de doute là dessus »