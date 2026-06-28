Lors de sa conférence de presse d’avant tournoi, Novak Djokovic semblait tranquille, prêt à donner le maximum il faut dire que Wimbledon lui a souvent souri, cette surface comvient mieux à son jeu surtout maintenant que Nole se doit à chaque sortie d’économiser ses efforts.
Il est certain que je me sens beaucoup plus en forme que pour Roland Garros. A Paris, en trois matchs j’ai beaucoup donné de moi même savoir le résultat escompté mais le bon côté des choses est que j’ai eu plus de temps pour me préparer. Le gazon est une surface que j’aime beaacoup, j’ai eu très peu de déconvenues ici, je m’y sens bien, les matchs sont plus courts que sur terre et ils demandent moins d’effort physique, ce sont donc forcément des conditions que j’apprécie, je prêt à donner le meilleur de moi même, je n’ai de doute là dessus »
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 08:22