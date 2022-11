Dans sa belle inter­view donnée à Marion Bartoli sur RMC Sport, Novak Djokvic a du faire le tri dans ses victoires lors des tour­nois du Grand Chelem. Cela a débouché sur une petite confi­dence que les fans de Roger Federer vont « apprécier ».

En effet, c’est la finale gagnée en sauvant deux balles de match à Wimbledon en 2019 qui anime certains rêves du Serbe. Extraits.

Quelle est la finale qui vous a le plus marqué ?

Physiquement, la finale contre Nadal en 2012, à l’Open d’Australie, et menta­le­ment contre celle contre Federer à Wimbledon en 2019, deux finales qui sont très spéciales mais pour des raisons différentes.

Vous arrive‐t‐il de rêver de ces matches‐là ?

Particulièrement cette finale contre Roger à Wimbledon, avec ces deux balles de match que je sauve. Il y avait 40–15. Je me souviens avoir anti­cipé son service pour couvrir le service exté­rieur, et il a servi sur le T. Je pensais que c’était fini, mais il y a eu un let. Un peu de chance est parfois nécessaire.