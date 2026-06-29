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Novak Djokovic : « J’ai eu de la chance mais je ne sais pas si c’est bon signe ou non… »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de son passage en confé­rence de presse avant le début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet), Novak Djokovic s’est exprimé sur l’une des prin­ci­pales spéci­fi­cités du gazon, une surface aussi rapide qu’imprévisible.

« Le gazon est toujours glis­sant. J’ai eu la chance, jusqu’à présent, cette semaine, de disputer un match d’ex­hi­bi­tion et quelques sets d’en­traî­ne­ment sans glisser ni tomber une seule fois sur le court. Je ne sais pas si c’est bon signe ou non, ni si quelque chose va arriver la semaine prochaine. On verra bien (sourire). Il faut toujours être un peu plus prudent, je dirais, par rapport aux autres surfaces, dans la façon dont on se déplace », a déclaré le Serbe dans des propos relayés par L’Equipe.

A noter que le Serbe affron­tera lundi au premier tour le Chinois Yibing Wu (99e mondial). 

Publié le lundi 29 juin 2026 à 14:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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