Lors de son passage en conférence de presse avant le début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet), Novak Djokovic s’est exprimé sur l’une des principales spécificités du gazon, une surface aussi rapide qu’imprévisible.
« Le gazon est toujours glissant. J’ai eu la chance, jusqu’à présent, cette semaine, de disputer un match d’exhibition et quelques sets d’entraînement sans glisser ni tomber une seule fois sur le court. Je ne sais pas si c’est bon signe ou non, ni si quelque chose va arriver la semaine prochaine. On verra bien (sourire). Il faut toujours être un peu plus prudent, je dirais, par rapport aux autres surfaces, dans la façon dont on se déplace », a déclaré le Serbe dans des propos relayés par L’Equipe.
A noter que le Serbe affrontera lundi au premier tour le Chinois Yibing Wu (99e mondial).
Publié le lundi 29 juin 2026 à 14:56