Lors de son passage en confé­rence de presse avant le début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet), Novak Djokovic s’est exprimé sur l’une des prin­ci­pales spéci­fi­cités du gazon, une surface aussi rapide qu’imprévisible.

« Le gazon est toujours glis­sant. J’ai eu la chance, jusqu’à présent, cette semaine, de disputer un match d’ex­hi­bi­tion et quelques sets d’en­traî­ne­ment sans glisser ni tomber une seule fois sur le court. Je ne sais pas si c’est bon signe ou non, ni si quelque chose va arriver la semaine prochaine. On verra bien (sourire). Il faut toujours être un peu plus prudent, je dirais, par rapport aux autres surfaces, dans la façon dont on se déplace », a déclaré le Serbe dans des propos relayés par L’Equipe.

A noter que le Serbe affron­tera lundi au premier tour le Chinois Yibing Wu (99e mondial).