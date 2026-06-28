Lors de son passage en confé­rence de presse avant le début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet), Novak Djokovic a évoqué la météo à Londres, qui a forcé­ment des consé­quences sur les condi­tions de jeu.

« D’après ce que j’ai compris, le temps devrait se stabi­liser un peu la semaine prochaine, au moment où le tournoi débu­tera. Mais oui, cette semaine a été l’une des plus chaudes que j’aie connues en plus de vingt ans à Wimbledon. Et cela a un effet, car c’est une surface vivante. Évidemment, quand il fait très chaud, le gazon s’as­sou­plit. Cela affecte le rebond, qui est plus bas », a souligné le septuple lauréat du tournoi dans des propos relayés par L’Equipe.

A noter que le Serbe affron­tera lundi au premier tour le Chinois Yibing Wu (99e mondial),