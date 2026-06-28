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Novak Djokovic : « J’ai rare­ment vu ça en plus de vingt ans ici »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de son passage en confé­rence de presse avant le début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet), Novak Djokovic a évoqué la météo à Londres, qui a forcé­ment des consé­quences sur les condi­tions de jeu. 

« D’après ce que j’ai compris, le temps devrait se stabi­liser un peu la semaine prochaine, au moment où le tournoi débu­tera. Mais oui, cette semaine a été l’une des plus chaudes que j’aie connues en plus de vingt ans à Wimbledon. Et cela a un effet, car c’est une surface vivante. Évidemment, quand il fait très chaud, le gazon s’as­sou­plit. Cela affecte le rebond, qui est plus bas », a souligné le septuple lauréat du tournoi dans des propos relayés par L’Equipe.

A noter que le Serbe affron­tera lundi au premier tour le Chinois Yibing Wu (99e mondial), 

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 19:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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