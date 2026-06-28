Lors de son passage en conférence de presse avant le début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet), Novak Djokovic a évoqué la météo à Londres, qui a forcément des conséquences sur les conditions de jeu.
« D’après ce que j’ai compris, le temps devrait se stabiliser un peu la semaine prochaine, au moment où le tournoi débutera. Mais oui, cette semaine a été l’une des plus chaudes que j’aie connues en plus de vingt ans à Wimbledon. Et cela a un effet, car c’est une surface vivante. Évidemment, quand il fait très chaud, le gazon s’assouplit. Cela affecte le rebond, qui est plus bas », a souligné le septuple lauréat du tournoi dans des propos relayés par L’Equipe.
A noter que le Serbe affrontera lundi au premier tour le Chinois Yibing Wu (99e mondial),
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 19:14