Ce dimanche, face à Carlos Alcaraz en finale, Novak Djokovic va tenter de rejoindre un certain Roger Federer qui a soulevé le trophée à huit reprise à Wimbledon.

Cette finale a donc forcé­ment une saveur parti­cu­lière pour le Serbe comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Je suis évidem­ment conscient que Roger détient huit Wimbledon. J’en détiens sept. L’histoire est en jeu. C’est aussi le 25e Grand Chelem poten­tiel. Bien sûr, c’est une grande moti­va­tion, mais en même temps, c’est aussi beau­coup de pres­sion et d’at­tentes. Chaque fois que j’entre sur le court, j’ai l’im­pres­sion d’être en pleine forme, que je peux riva­liser avec des jeunes de 21 ans, je m’at­tends toujours à ce que je gagne la plupart des matchs. De plus , je sais aussi que Wimbledon fait ressortir le meilleur de moi‐même et me motive toujours à donner le maximum. »