Si Novak avait tapoté la terre battue après sa défaite face à Sinner à Roland‐Garros, il n’a pas eu de geste tendre ce vendredi à Wimbledon avec le gazon londonien.

Interrogé sur l’idée que c’était peut être son dernier Wimbledon, le Serbe a été clair sur ce qu’il a en tête.

« Je serais triste, mais j’es­père que ce n’était pas mon dernier match sur le Centre Court. Je n’ai pas l’in­ten­tion de terminer ma carrière à Wimbledon aujourd’hui. Je veux revenir au moins une fois de plus »

Reste à savoir main­te­nant quel sera son programme pour cette fin d’année car la saison sur dur aux Etats‐Unis est très éprou­vante. On mise sur un seul tournoi pour se préparer et un dernier US Open pour la forme.